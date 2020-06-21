"Десна" програла "Зорі" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий поєдинок чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між чернігівською "Десною" та луганською "Зорею" завершився поразкою господарів з рахунком 1:2.

Авторами голів на стадіоні ім. Ю. Гагаріна у Чернігові стали Владислав Кочергін, який відзначився на 6-й хвилині, та Богдан Михайличенко (56) - у гостей; Денис Фаворов (90+8) - у складі господарів, повідомляє Укрінформ.

Завершиться тур у понеділок, 22 червня, матчем на НСК "Олімпійський", де київське "Динамо" зіграє з ковалівським "Колосом".

Поєдинок "Карпати" (Львів) - "Олімпік" (Донецьк) перенесний.

Результати інших матчів 27-го туру:

"Маріуполь" - "Львів" - 3:0

голи: Руслан Фомін (5, 27 хвилини), Олексій Кащук (90+3);

"Ворскла" (Полтава) - "Дніпро-1" - 2:0

голи: Руслан Степанюк (18, 48);

"Шахтар" (Донецьк) - "Олександрія" - 3:2

голи: Тайсон (13, з пенальті), Тете (59, 79) - Євген Банада (47), Максим Третяков (51, з пенальті).

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 71 очко (після 27-ти матчів), "Динамо" - 52 (26), "Зоря" - 52 (27), "Десна" - 49 (27), "Олександрія" - 43 (27), "Колос" - 26 (26);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 22 (27), "Карпати" - 14 (23).

Фото: upl.ua.