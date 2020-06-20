"Шахтар" став 13-разовим чемпіоном України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" достроково стали у суботу, 20 червня, чемпіонами України.

У 27-у турі Прем'єр-ліги донеччани на столичному НСК "Олімпійський" обіграли "Олександрію" - 3:2, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Тайсон (13-та хвилина, з пенальті), Тете (59, 79) - у "гірників"; Євген Банада (47), Максим Третяков (51, з пенальті) - у складі "Олександрії".

Зустріч у якості головного арбітра обслуговував Ігор Пасхал з Херсона.

Це вже 13-те чемпіонство "Шахтаря" і четверте поспіль. Більше звитяг у чемпіонатах незалежної України мають лише київські динамівці - 15. Ще один комплект золотих нагород у футболістів сімферопольської "Таврії".

На неділю, 21 червня, у 27-у турі УПЛ заплановані поєдинки львівських "Карпат" з донецьким "Олімпіком" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Уніан ТБ") та чернігівської "Десни" з луганською "Зорею" (19.30, "2+2").

Завершиться тур у понеділок, 22 червня, матчем на НСК "Олімпійський", де київське "Динамо" зіграє з ковалівським "Колосом" (19.30, "2+2").

Результати матчів, що пройшли у п'ятницю, 19 червня:

"Маріуполь" - "Львів" - 3:0

Голи: Руслан Фомін (5, 27), Олексій Кащук (90+3);

"Ворскла" - "Дніпро-1" - 2:0

Руслан Степанюк (19, 48).

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 71 очко (після 27-ми матчів), "Динамо" - 52 (26), "Десна" - 49 (26), "Зоря" - 49 (26), "Олександрія" - 43 (27), "Колос" - 26 (2);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 22 (27), "Карпати" - 14 (23).

Фото: shakhtar.com.