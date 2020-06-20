Бундесліга: «Боруссія» Д обіграла «РБ Лейпциг» і стала срібним призером

«Боруссія» (Дортмунд) випереджає «РБ Лейпциг» на 6 очок.

В центральному матчі 33-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) обіграла на виїзді «РБ Лейпциг» 2:0 і гарантувала собі друге місце, повідомляє Укрінформ.

На 30-й хвилині нападник «Боруссії» Голанд вивів гостей вперед. І він же зняв усі питання в матчі, забивши вдруге у компенсований час. 2:0 – «срібна» перемога команди з Дортмунда.

«Баварія» вже у статусі чемпіона обіграла вдома «Фрайбург» 3:1.

За тур до фінішу «Баварія» набрала 79 очок. На другому місці «Боруссія» (Дортмунд) – 69 очок. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 63. На четверте місце піднялася «Боруссія» (Менхенгладбах) – 62.

Фото: Kicker