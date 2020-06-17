Бундесліга: «РБ Лейпциг» і «Боруссія» Д несподівано втратили очки

«РБ Лейпциг» відстає від «Боруссії» (Дортмунд) на три очки.

В матчах 32-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) програла вдома «Майнцу» 0:2, а «РБ Лейпциг» втратив перемогу на своєму полі в поєдинку з «Фортуною» 2:2, повідомляє Укрінформ.

Сенсацією завершився матч в Дортмунді, де місцева «Боруссія» програла команді з нижньої частини таблиці «Майнцу» 0:2. У гостей м’ячі забивали Буркардт і Матета.

«РБ Лейпциг» лише в другому таймі зумів забити «Фортуні». Голи в активі Кампла і Вернера. На останніх хвилинах гості врятувалися від поразки. М’ячі забили Скжибскі та Гоффманн. 2:2 – прикра нічия для «РБ Лейпциг».

За два тури до фінішу «Баварія» набрала 76 очок і стала чемпіоном Німеччини. На другому місці «Боруссія» (Дортмунд) – 66 очок. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 63. На четверте місце піднявся «Байєр» – 60.

Фото: Kicker