«Баварія» обіграла «Вердер» і стала чемпіоном Німеччини

За два тури до фінішу мюнхенці стали недосяжними для «Боруссії» (Дортмунд).

В матчі 32-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» обіграла на виїзді «Вердер» 1:0 і стала чемпіоном, повідомляє Укрінформ.

Наприкінці першого тайму Левандовскі вивів «Баварію» вперед. На 79-й хвилині гості залишились вдесятьох – вилучили Девіса. У меншості мюнхенці все одно довели справу до перемоги 1:0.

За два тури до фінішу в чемпіонаті «Баварія» набрала 76 очок і стала недосяжною для «Боруссії» (Дортмунд), у якої 66 очок і матч в запасі. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 62. На четвертому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 59.

Для «Баварії» це вже 30-й чемпіонський титул і 8-й поспіль. Це рекордний показник для чемпіонатів Німеччини. В цьому сезоні «Баварія» може виграти ще два трофеї – Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів.

Фото: Kicker