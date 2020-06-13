«Баварія» перемогла і знову випереджає «Боруссію» Д на 7 очок

Мюнхенці здобули непросту перемогу над «Боруссією» (Менхенгладбах).

В центральному матчі 31-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» обіграла вдома «Боруссію» (Менхенгладбах) 2:1, повідомляє Укрінформ.

У «Баварії» через дискваліфікацію матч пропускали ключові нападники Левандовскі і Мюллер. Їх відсутність стала проблемою для мюнхенців. 19-річний Зіркзее вивів господарів вперед, але після автоголу Павара довгий час тримався нічийний рахунок. Лише на 86-й хвилині Горетцка забив переможний м’яч – 2:1.

За три тури до фінішу в чемпіонаті лідирує «Баварія» - 73 очок. На другому місці залишається «Боруссія» (Дортмунд) – 66. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 62. На четвертому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 56.

Фото: Kicker