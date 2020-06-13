«Боруссія» (Дортмунд) обіграла «Фортуну» і наблизилась до «Баварії»

«Баварія» сьогодні зіграє проти «Боруссії» (Менхенгладбах).

В матчі 31-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) обіграла на виїзді «Фортуну» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Головний конкурент «Баварії» в чемпіонській гонці здобув непросту перемогу в Дюссельдорфі – 1:0. «Боруссія» обіграла «Фортуну» завдяки голу Голанда на 5-й компенсованій хвилині.

Лідирує в чемпіонаті «Баварія» - 70 очок. На другому місці залишається «Боруссія» (Дортмунд) – 66. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 62. На четвертому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 56.

Сьогодні, 13 червня, в 31-у турі «Баварія» вдома приймає «Боруссію» (Менхенгладбах), початок гри – о 19:30.

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