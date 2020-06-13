Бундесліга: «РБ Лейпциг» обіграв «Гоффенгайм»

«Баварія» сьогодні зіграє проти «Боруссії» (Менхенгладбах).

В матчі 31-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «РБ Лейпциг» обіграв на виїзді «Гоффенгайм» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Гості вже на 11-й хвилині забили два м’ячі (двічі відзначився Ольмо) і цю перевагу вони втримали до кінця матчу. 2:0 – важлива перемога «РБ Лейпциг».

Лідирує в чемпіонаті «Баварія» - 70 очок. На другому місці залишається «Боруссія» (Дортмунд) – 63. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 62. На четвертому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 56.

Сьогодні, 13 червня, в 31-у турі «Баварія» вдома приймає «Боруссію» (Менхенгладбах), початок гри – о 19:30. А «Боруссія» (Дортмунд) зіграє у Дюссельдорфі проти місцевої «Фортуни», початок – о 16:30.

Фото: Kicker