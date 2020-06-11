"Баварія" обіграла "Айнтрахт" і вийшла у фінал Кубка Німеччини з футболу

У півфіналі Кубка Німеччини з футболу чинний володар трофею "Баварія" на "Альянц Арені" у Мюнхені взяла гору над "Айнтрахтом" з Франкфурта - 2:1.

М'ячі забили Іван Перішич, який відкрив рахунок на 14-й хвилині, та Роберт Левандовський (74) - у складі "Баварії"; Данні да Коста (69) - у "Франкфурта", повідомляє Укрінформ. Читайте також: Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів можуть пройти 8 і 9 серпня У фіналі Кубка Німеччини-2019/20 "Баварія" 4 липня зійдеться з леверкузенським "Баєром", який днем раніше упевнено обіграв на виїзді команду 4-го дивізіону "Саарбрюкен" - 3:0. Фото: fcbayern.com.