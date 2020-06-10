Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів можуть пройти 8 і 9 серпня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує наступного тижня оголосити про проведення матчів Ліги чемпіонів у Лісабоні, де 12 серпня стартує міні-турнір.

До цього, 8-го і 9 серпня, мають відбутися матчі-відповіді 1/8 фіналу, повідомляє іспанське видання As.

Під час міні-турніру у Лісабоні вісім команд зіграють у форматі плей-офф з одного матчу. Чотири переможці 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу. Усі матчі пройдуть на стадіонах "Жозе Алваладе" та "Ештадіу да Луш" без глядачів.

Нагадаємо, до 1/4 фіналу ЛЧ вже вийшли клуби "ПСЖ" (Франція), "Атлетико" (Іспанія), "Аталанта" Італія) та "Лейпциг" (Німеччина).

Ще чотири путівки розіграють пари "Реал" - "Манчестер Сіті" (перший матч - 1:2), "Челсі" - "Баварія" (0:3), "Ліон" - "Ювентус" (1:0), "Наполі" - "Барселона" (1:1).

Фото: uefa.com.