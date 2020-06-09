Півфінал Кубка України «Минай» - «Динамо» почнуть в 14:00

Матч зіграють в передмісті Ужгорода – селі Минай.

Стали відомі час і місце проведення півфіналів Кубка України. Матч між «Минаєм» і «Динамо» зіграють в передмісті Ужгорода 17 червня. Початок матчу – 14:00, повідомляє Sport Arena.

Матч «Маріуполь» - «Ворскла» відбудеться 24 червня в Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка. Початок - 19:30.

Обидва матчі відбудуться без глядачів.

Нагадаємо, «Минай» проголосував проти догравання сезону у Першій лізі. Пізніше в клубі пояснили, що готові дограти чемпіонат у разі його проведення в повному вигляді. Доля сезону у Першій і Другій лігах визначиться у четвер, 11 червня, на позачергових зборах ПФЛ.

Фото: fcdynamo.kiev.ua