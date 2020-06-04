Кобін вважає, що догравання сезону в Першій лізі – це вбивство футболістів

Головний тренер закарпатського клубу не погоджується з новим календарем чемпіонату.

Головний тренер клубу Першої ліги «Минай» Василь Кобін розповів клубному сайту, чому не згоден з календарем поновлення сезону.

«Днями нам прислали календар поновлення чемпіонату. Ми не згодні з ним. Це вбивство футболістів - матчі з 2-го на 3-4 день. Як встигнути?

Наприклад, 30 липня ми граємо у Львові, 3 серпня в Краматорську, а це 1200 км дороги, а через 4 дні після цього ми вдома приймаємо «Волинь», а це може бути ключова гра. Як до неї підготуватися, якщо 2 з 4 днів ми будемо в дорозі?

Зрозуміло, що ПФЛ хоче закінчити сезон в Першій лізі, але вони просто не знають, як це зробити», - сказав Кобін.

Рішення про долю сезону Першої ліги прийматимуть на Раді ліг ПФЛ в п'ятницю, 5 червня. Через пандемії коронавірусу чемпіонат призупинили одразу після зимової паузи.

За підсумками 19 турів лідирує в Першій лізі «Рух». Львівський клуб випереджає «Волинь» на одне очко.

Фото: сайт ФК "Минай"