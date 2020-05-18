Старт футбольного сезону у Першій і Другій лігах відкладається на два тижні - ЗМІ
За інформацією Sport Arena, планується, що матчі команди почнуть догравати 16 червня, а не 2-го, як планувалося раніше.
Таким чином, футбольні клуби отримають більше часу для підготовки до завершення сезону.
Нагадаємо, що на 12 червня заплановано півфінальні матчі Кубка України "Минай" – "Динамо" і "Маріуполь" – "Ворскла". Фінал планується провести 19 липня у Тернополі.
У четвер. 21 травня, ПФЛ проведе засідання ліг. Зустріч пройде на стадіоні "Оболонь" у Києві. Запрошення на засідання отримають представники клубів Першої та Другої ліг. На порядку денному стоятиме питання подовження чемпіонатів.
Із середини березня всі футбольні змагання в Україні були припинені в зв'язку з пандемією коронавірусу. Розіграш Першої та Другої ліг так і не був відновлений після зимової паузи.
Фото: facebook/fcIngulets