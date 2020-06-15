АПЛ повертається: усі інтриги і топ-матчі

Вже 17 червня поновлюються матчі футбольного чемпіонату Англії.

Англійська Прем’єр-ліга не мала морального права не повернутися. Адже на кону – оформлення чемпіонського титулу «Ліверпуля». Сотні мільйонів уболівальників по всьому світу на це дуже довго чекали і чекають. Хтось навіть 30 років. Якщо все піде нормально, то 2 липня на «Етіхаді» влаштують чемпіонський коридор для «Ліверпуля».

Та навіть без чемпіонства інтриги в АПЛ вистачає. П’ять команд ведуть боротьбу за дві вакантні позиції у зоні Ліги чемпіонів. Зробимо припущення, що все ж «Лестеру» вистачить запасу, який команда зараз має, а основна боротьба за четверте місце розгорнеться між грандами – «Челсі» та «Манчестер Юнайтед». А от у боротьбі за виживання краще обійтися без глобальних припущень. Бо там все дуже хитке: між п’ятнадцятим і дев’ятнадцятим місцями лише чотири очки.

Словом, найбагатша ліга світу повертається! І разом із Parimatch цю подію можна відзначити по-справжньому, повністю занурившись у світ футболу та святкуючи перемоги разом зі своїми улюбленими командами.

«Манчестер Сіті» - «Арсенал»

Ставка: тотал менше 3,5 голів. Коефіцієнт: 1,86

Вже у перший день відновлення АПЛ на нас очікує топ-матч. «Арсенал» протягом останніх років страшенно потерпає від «Ман Сіті». Та, можливо, цього разу у «канонірів» дійсно з’явився козир – тренер Мікель Артета, який три з половиною роки працював головним помічником Гвардіоли в «Ман Сіті». Навряд чи «Арсенал» боротиметься за перемогу, але як мінімум продемонструвати гідну протидію шаленій атаці суперника Артета зуміє.

І ще звернемося до статистики: «тотал більше 2,5 голів» ці команди в особистих зустрічах пробивають регулярно, а от «тотал більше 3,5» - значно рідше.

«Тоттенгем» – «Манчестер Юнайтед»

Ставка: перемога «Манчестер Юнайтед». Коефіцієнт: 2,55

Хто точно жалкує про карантин, так це «Манчестер Юнайтед». Команда була на шаленому ходу. АПЛ, Кубок, Ліга Європи – всюди на команду Сульшера приємно було дивитися. І, схоже, це дійсно тепер саме команда Сульшера, а не сумнівний коктейль роботи попередників.

Потрібно відзначити, що норвезькому фахівцю особливо вдаються матчі проти топ-команд. «МЮ» двічі переміг «Ман Сіті» і «Челсі», виграв по одному матчу в «Лестера» і «Тоттенгема» (повторних ще не було), а також є однією з лише двох команд, що змогли відібрати очки у «Ліверпуля».

А що «Тоттенгем»? Вся надія на те, що відновив форму головний бомбардир Кейн. Перед карантином «шпори» виглядали кепсько – п’ять поразок і нічия у шести матчах в усіх турнірах.

«Евертон» - «Ліверпуль»

Ставка: перемога «Ліверпуля» з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 2,85

«Ліверпуль» вилетів з усіх турнірів і тепер може зосередитися не лише на здобутті чемпіонства, а і на встановленні рекорду очок. Причому рекорд може бути, що називається, на віки. За чинного темпу набору очок команда Клоппа фінішує із 107-108 балами (нинішній рекорд утримує «Ліверпуль» - 100 очок). Цікаво, як буде насправді.

Рестартуватиме «Ліверпуль» із дербі, яке в Англії називають «дружнім». Ну нема ворожнечі між клубами і фанатами! Але те, що відбувається останніми роками, все одно вже бісить «ірисок»: 21 матч вони не можуть виграти в «Ліверпуля». Хоча з іншого боку, саме нічия із «Евертоном" стала вирішальною для «Ліверпуля» минулого сезону — чемпіоном став «Ман Сіті».

Нагадуємо про останній кубковий матчі між цими командами. Там «Евертон» навіть проти повністю резервного складу «Ліверпуля» нічого не зумів вдіяти і програв 0:1. Тому аналітики Parimatch прогнозують впевнену перемогу неймовірної команди Юргена Клоппа.

У форматі кількох речень про інші матчі:

- «Астон Вілла», попри велетенські витрати, опинилася в епіцентрі боротьби за виживання. Чи поступається вона у зірковості «Шеффілд Юнайтед»? Ні. Чи може карантин завадити сенсаційній ході «ШЮ»? Цілком можливо. Тож варто ризикнути з перемогою «Астон Вілли» за смачний коефіцієнт 3,3;

- Повіримо в очки андердога і у матчі «Норвіч» - «Саутгемптон». Звичайно, «канаркам» бажано перемагати, але вони поступаються супернику і за складом, і за тренерським хистом. Але фактор мотивації врахуємо – нехай буде нічия з коефіцієнтом 3,5;

- Як же змінився «Вотфорд» під орудою Найджела Пірсона! Вдома «шершні» бахнули і «Ліверпуль», і «МЮ», і «Вулвергемптон». «Тоттенгем» відскочив з нічиєю. Чом би не перемогти ще й «Лестер»? До речі, колишню команду Пірсона. «Лиси» гратимуть без дуже важливого фулбека Рікарду Перейри. Рекомендуємо перемогу «Вотфорда» за 3,3;

- «Борнмут» та «Крістал Пелес» мають одні з найгірших атак чемпіонату. А в «Крістал Пелес» на додачу ще й чудова оборона, завдяки якій команда перебуває у середині таблиці. Очікуємо «тотал менше 2,5 голів» за 1,74;

- А от де чекаємо багато голів, так це у матчі «Вест Гем» - «Вулвергемптон». Класна атака «вовків», погана оборона «молотобійців», мотивація атакувати і перемагати з обох боків – все це натякає на результативний матч. Варто придивитися до «тотал більше 3,5 голів» з коефіцієнтом 3,5.

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