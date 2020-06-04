У Ярмоленка з’явився чудовий шанс повернути форму - тренер "Вест Гема"

Головний тренер англійського футбольного клубу "Вест Гем" Девід Моєс привітав повноцінне повернення після травми атакувального півзахисника лондонської команди та збірної України Андрія Ярмоленка.

"Іноді нам доводилося форсувати відновлення травмованих футболістів. Але вимушена пауза все змінила. Приміром, травма не дозволяла Андрію Ярмоленку бути повністю готовим до гри. Карантин та наш невеликий тренувальний збір надали йому чудовий шанс повернути собі форму", - цитує Моєса офіційний сайт "Вест Гема".

Читайте також: Ярмоленко розповів про рестарт АПЛ

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко захищає кольори "Вест Гема" з 2018 року. У 24 матчах у складі "молотобойців" ексгравець київського "Динамо" забив 5 м'ячів.

На фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com).