Ярмоленко розповів про рестарт АПЛ

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко прокоментував інформацію про відновлення АПЛ 17 червня.

Андрій Ярмоленко у коментарі програмі #Залішайсязфутболом, зокрема, зазначив, що “Вест Гем” лише розпочав тренування після карантинної паузи, а про рестарт чемпіонату 17 червня він дізнався з преси.

“Про рестарт чемпіонату дізнався з преси. Тільки сьогодні “Вест Гем” провів перше тренування в повному складі. Поки ніхто з керівників клубу не говорив про відновлення сезону. Чекаємо офіційної інформації. Сьогодні четвертий раз здав тест на коронавірус. Зараз такий час і потрібно терпіти. Звичайно, не найприємніша процедура, але всі з розумінням ставляться до цього.

Мені дуже хочеться швидше повернутися на поле. Я як футболіст і спортсмен дуже скучив за цим емоціям. Сподіваюся, що все буде добре і ми знову будемо радувати всіх уболівальників футболу. У “Вест Гемі” всі впевнені в тому, що зіграємо першу гру за три тижні”, - цитує Ярмоленка Footballua.tv.

Також український легіонер розповів, як підтримував спортивну форму під час карантину: “На карантині ми виконали величезний обсяг роботи. Фізично відчуваю себе дуже добре. Скажу вам так: останній раз я стільки бігав у 20 років, коли тренером київського “Динамо” був Валерій Газзаєв. Я відчуваю себе не лише футболістом, а і легкоатлетом”.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Яермоленко зіграв 15 матчів, в яких відзначився 3 голами. “Вест Гем” посідає 16 місце.

Фото: twitter/West Ham United