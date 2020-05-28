АПЛ: клубам Зінченка та Ярмоленка дозволили контактні тренування

Футбольним клубам англійської Прем’єр-ліги (АПЛ), в якій у складі "Манчестер Сіті" та "Вест Гема" виступають українці Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко відповідно, дозволили розпочати контактні тренування в рамках наступного етапу проекту "Перезапуск".

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ. Читайте також: Клуби АПЛ хочуть відтермінувати поновлення сезону на кінець червня "Відтепер команди матимуть змогу тренуватися групами, зводячи до мінімуму будь-які непотрібні тактильні контакти, - йдеться в заяві. - Другий етап проекту "Перезапуск" був винесений на обговорення з гравцями, тренерами та урядом Великої Британії. Обговорення поновлення турніру-2019/2020 продовжується". Фото Павла Кубанова.