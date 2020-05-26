Клуби АПЛ хочуть відтермінувати поновлення сезону на кінець червня

Клуби Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають за те, щоб відкласти рестарт сезону до кінця червня.

Про це повідомляє XSPORT.

Таке рішення можуть прийняти у зв'язку з розширенням підготовки до завершення футбольного чемпіонату.

За інформацією джерела Sky Sports, багато команд підтримують ідею відновлення чемпіонату 26 червня. Раніше розглядалася дата 19 червня.

Рішення щодо контактних тренувань в АПЛ прийматимуть 27 травня.

Як повідомлялося, нинішній розіграш АПЛ через пандемію коронавірусу був призупинений в середині березня. Очікується, що сезон відновиться в середині червня. Матчі проходитимуть без глядачів на трибунах і, швидше за все, на нейтральних стадіонах.

Лідирує в турнірній таблиці."Ліверпуль". Друге місце посідає "Манчестер Сіті", його відставання від лідера становить 25 очок.

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