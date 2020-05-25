Зінченко у складі

Зінченко у складі "Ман Сіті" провів перші повноцінні тренування після початку карантину

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Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті", за який виступає український захисник Олександр Зінченко, розпочав повноцінні тренування до поновлення сезону-2019/20 після майже двомісячної паузи через пандемію коронавірусу.

Футболісти "Ман Сіті" вже два дні посилено готуються до відновлення сезону. Про це повідомляє Zbirna.com із посиланням на клубну пресслужбу.

"…Минулої суботи та неділі футболісти першої команди повернулися до тренувань на клубній базі. Природно, разом із партнерами займався і універсальний футболіст збірної України Олександр Зінченко", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, нинішній розіграш АПЛ через пандемію коронавірусу був призупинений в середині березня. Очікується, що сезон відновиться в середині червня. Матчі проходитимуть без глядачів на трибунах і, швидше за все, на нейтральних стадіонах.

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"Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці. Його відставання від "Ліверпуля" становить 25 очок.

Фото: mancity.com

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