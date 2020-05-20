Олександр Зінченко: мало хто вірить в рестарт англійської прем'єр-ліги

Гравець англійського "Манчестер Сіті" і збірної України з футболу Олександр Зінченко прокоментував можливе відновлення чемпіонату в англійській прем'єр-лізі (АПЛ).

"Я з нетерпінням чекаю відновлення чемпіонату - без футболу важко. Але, судячи з новин, які доносяться з ближніх країн, - наприклад, Шотландія завершує чемпіонат, - мало хто вірить в рестарт прем'єр-ліги", - сказав Зінченко в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

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Поточний розіграш АПЛ через пандемію коронавірусу був припинений в середині березня. Очікується, що сезон відновиться в середині червня. Матчі проходитимуть без глядачів на трибунах і, швидше за все, на нейтральних стадіонах.

"Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці. Його відставання від "Ліверпуля" становить 25 очок.

Фото:: Instagram.