В АПЛ заявили про шість позитивних тестів на коронавірус
Укрінформ
Заражених гравців і співробітників клубів відправлять на карантин, тренування не зупинятимуть.
Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) на офіційному сайті опублікувала результати першого етапу тестування футболістів і співробітників клубів на коронавірус. Виявлено шість позитивних результатів тестів на COVID-19 у представників трьох клубів АПЛ.
Повідомляється, що заражених гравців і співробітників клубів відправлять на карантин, який триватиме сім днів. Імена тих, хто заразився не повідомляються. Всього протестували 748 осіб.
Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили в березні через поширення коронавірусу. Клуби АПЛ прийняли одноголосне рішення продовжити тренувальний процес з 19 травня.
Фото: theguardian.com