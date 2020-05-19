В АПЛ заявили про шість позитивних тестів на коронавірус

Заражених гравців і співробітників клубів відправлять на карантин, тренування не зупинятимуть.

Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) на офіційному сайті опублікувала результати першого етапу тестування футболістів і співробітників клубів на коронавірус. Виявлено шість позитивних результатів тестів на COVID-19 у представників трьох клубів АПЛ.

Повідомляється, що заражених гравців і співробітників клубів відправлять на карантин, який триватиме сім днів. Імена тих, хто заразився не повідомляються. Всього протестували 748 осіб.

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Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили в березні через поширення коронавірусу. Клуби АПЛ прийняли одноголосне рішення продовжити тренувальний процес з 19 травня.

Фото: theguardian.com