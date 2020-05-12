Деякі футболісти АПЛ не хочуть повертатися до тренувань 18 травня

Частина гравців стурбована ситуацією з коронавірусом у Великій Британії.

Деякі футболісти клубів англійської прем'єр-ліги (АПЛ) можуть не поновити тренування 18 травня, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, частина гравців вже заявила своїм командам, що вони стурбовані ситуацією з пандемією коронавірусу і не хочуть повертатися до тренувань, бо не відчувають себе в безпеці.

Протягом наступних 48 годин кілька топ-клубів АПЛ проведуть відеоконференції, на яких проінформують гравців по запобіжних заходах. На зустрічі також дадуть гравцям можливість висловити свої побоювання стосовно повернення до тренувань в малих групах 18 травня.

Нагадаємо, останній матч в АПЛ провели 9 березня. На перерву лідер «Ліверпуль» пішов з 25-очковим відривом від найближчого переслідувача.

Фото: theguardian.com