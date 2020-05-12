Клуби АПЛ втратять мінімум 342 мільйони євро, навіть якщо відновиться сезон - ЗМІ

Клуби англійської футбольної прем'єр-ліги (АПЛ) втратять мінімум 342 млн євро.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

За відомостями британського видання, таку суми клуби втратять навіть у разі відновлення сезону. Командам доведеться повернути від 342 млн євро до 400 млн євро телемовникам, так як через пандемію коронавируса вони порушили умови контракту на показ ігор.

У разі, якщо сезон не буде дограний, клубам доведеться повернути близько 911 млн євро.

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Чемпіонат Англії був припинений 13 березня через пандемії коронавірусу. Повідомлялося, що сезон може поновитися 12 червня.