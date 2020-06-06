У «Ліверпуля» немає мільйонів на зірок Бундесліги – Клопп

Головний тренер пояснив, чому «Ліверпуль» відмовився від літних трансферів.

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп пояснив Sky Sports, чому клуб відмовився від придбання хавбека «Байєра» Кая Гавертца і форварда «Лейпцига» Тімо Вернера.

«На цій планеті вистачає хороших гравців. Тімо Вернер - відмінний гравець, Кай Гавертц - відмінний гравець.

Але зараз всі клуби втрачають гроші. Нам доводиться повертати гроші за квитки і, ймовірно, відмовлятися від їх продажу на наступний сезон. Хоча б на 10-15 перших матчів. Віп-зони будуть порожні, квитки не зможемо продавати. Це вплине і на інших партнерів, і все стане трохи інакше.

Нам доведеться виправдовуватись, якщо ми обговорюватимемо з гравцями скорочення зарплат і в той же час станемо купувати футболістів за 50-60 мільйонів фунтів», - сказав Клопп.

Нагадаємо, «Ліверпуль» планував посилення складу влітку, але відмовився від нових трансферів. Зокрема, «Ліверпуль» хотів купити нападника Тімо Вернера, але нещодавно стало відомо, що німецький форвард переходить в «Челсі».

Фото: skysports.com