«Челсі» за крок до підписання нападника Тімо Вернера

Офіційно про підписання контракту повідомлять наступного тижня.

Клуб АПЛ «Челсі» лідирує в боротьбі за нападника «РБ Лейпциг» Тімо Вернера. Однак, остаточне рішення про трансфер очікується на початку наступного тижня, повідомляє Sky Sports.

У Вернера в контракті з «РБ Лейпциг» прописані відступні в розмірі 55 мільйонів євро, ця сума актуальна до 15 червня.

Британські ЗМІ пишуть, що Вернер вже погодився виступати за «Челсі». Раніше 24-річний німецький нападник хотів перейти в «Ліверпуль» і називав Юргена Клоппа кращим тренером у світі.

Вернер зіграв 29 матчів у нинішньому сезоні Бундесліги, в яких забив 25 голів. Він на другому місці в списку бомбардирів чемпіонату Німеччини.

Фото: Kicker