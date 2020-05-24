«РБ Лейпциг» розгромив «Майнц» і повернувся в топ-4

В активі Тімо Вернера хет-трик.

В матчі 27-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «РБ Лейпциг» впевнено переміг на виїзді «Майнц» 5:0, повідомляє Укрінформ.

Один з учасників чемпіонських перегонів – «РБ Лейпциг» грав на виїзді з «Майнцем» і вже в першому таймі зняв усі питання в матчі. Гості пішли на перерву, забивши три м’ячі. Відзначились Вернер, Поульсен і Забітцер. В другому таймі ще двічі забив Вернер. 5:0 – впевнена перемога «РБ Лейпциг».

В Бундеслізі лідирує «Баварія», яка набрала 61 очко. На другому місці «Боруссія» (Дортмунд) - 57. На третє місце повернувся «РБ Лейпциг» - 54. Четверта позиція у «Байєра» - 53.

В наступному 28-у турі зіграють ключовий матч за титул. У вівторок, 26 травня, «Боруссія» (Дортмунд) на своєму полі приймає «Баварію». Початок гри – о 19:30.

Фото: kicker.de