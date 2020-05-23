«Баварія» розгромила «Айнтрахт» і знову випереджає «Боруссію» Д на 4 очки

Роберт Левандовскі забиває в п’ятому матчі поспіль.

В матчі 27-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» перемогла на власному полі «Айнтрахт» 5:2, повідомляє Укрінформ.

На 46-й хвилині «Баварія» вже вела у рахунку 3:0 після голів Горетцкі, Мюллера і Левандовскі. Гості несподівано швидко відіграли два м’ячі (Гінтереггер-2), але за нічию зачепитись не змогли. Гол Дейвіса і авто гол Гінтереггера зняли усі питання. 5:2 – 19-а перемога «Баварії» в сезоні.

«Баварія» набрала 61 очко і знову випереджає «Боруссію» (Дортмунд) на 4 пункти. На третє місце піднявся «Байєр», який набрав 53 очки і відтіснив на четверту позицію «Боруссію» М.

Фото: kicker.de