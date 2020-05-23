Бундесліга: «Боруссія» Д обіграла на виїзді «Вольфсбург»

Клуб з Дортмунда скоротив відставання від «Баварії» до одного очка.

В матчі 27-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) перемогла на виїзді «Вольфсбург» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Головний конкурент «Баварії» в боротьбі за чемпіонський титул – «Боруссія» (Дортмунд) здобув шосту перемогу поспіль (17-а загалом), обігравши на виїзді «Вольфсбург» 2:0. В першому таймі за гостей забив Геррейру. Після перерви відзначився Хакімі. Господарі завершували матч вдесятьох після вилучення Клауса.

«Боруссія» (Дортмунд) набрала 57 очок і впритул наблизилась до лідера чемпіонату «Баварії» (58 очок). На третє місце піднявся «Байєр», який на виїзді обіграв «Боруссію» (Менхенгладбах) 3:1. Клуб з Леверкузена набрав 53 очки і відтіснив на четверту позицію свого суперника по матчу.

«Баварія» матч 27-го туру зіграє сьогодні в 19:30. Мюнхенці приймають на своєму полі «Айнтрахт».

Фото: kicker.de