Бундесліга: «Баварія» перемогла «Уніон»

Мюнхенці зберегли відрив у 4 очки над «Боруссією» (Дортмунд).

В матчі 26-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» перемогла на виїзді берлінський «Уніон» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Лідер німецького чемпіонату – «Баварія» здобув непросту перемогу в Берліні над місцевим «Уніоном» - 2:0. На 40-й хвилині Левандовскі реалізував пенальті. Це 40-й гол польського нападника за «Баварію» в цьому сезоні. Після перерви Павар збільшив перевагу гостей.

«Баварія» набрала 58 очок і зберегла відрив у 4 очки над «Боруссією» (Дортмунд). На третьому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 52. На четвертій позиції «РБ Лейпциг» - 51.

Нагадаємо, в центральному матчі 26-го туру «Боруссія» Д розгромила вдома «Шальке» 4:0. «РБ Лейпциг» не зумів обіграти на своєму полі «Фрайбург» - 1:1. «Боруссія» (Менхенгладбах) перемогла на виїзді «Айнтрахт» 3:1.

Фото: kicker.de