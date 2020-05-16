Бундесліга: «Боруссія» обіграла «Шальке» і наблизилась до «Баварії»

Інший претендент на титул – «РБ Лейпциг» втратив очки в матчі з «Фрайбургом».

Футбольний чемпіонат Німеччини (Бундесліга) першим в Європі повернувся після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу. В центральному матчі 26-го туру чемпіонату Бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) розгромила на своєму полі «Шальке» 4:0, повідомляє Укрінформ.

Дортмундська «Боруссія» мала помітну перевагу в знаменитому рурському дербі. Ще до перерви господарі двічі поцілили у ворота «Шальке». Відзначились Голанд і Геррейро. В другому таймі Торган Азар і Геррейро довели рахунок до впевненої перемоги 4:0.

Сьогодні зіграв ще один претендент на титул – «РБ Лейпциг». На своєму полі саксонці не зуміли обіграти середняка ліги «Фрайбург». Матч завершився внічию 1:1 (Поульсен – Гульде).

Читайте також: Бундесліга першою виходить з карантину

Після сьогоднішньої перемоги «Боруссія» (Дортмунд) набрала 54 очки і скоротила відставання від лідера чемпіонату – «Баварії» до одного очка. «РБ Лейпциг» залишився на третьому місці – (51 очко).

«Баварія» свій матч 26-го туру зіграє в неділю, 17 травня, на виїзді проти «Уніона» (Берлін). Початок поєдинку – о 19:00.

Фото: Getty Images