Бундесліга першою виходить з карантину

16 травня поновлюється перший з топ-чемпіонатів Європи - Бундесліга.

Три дні, (саме на стільки розтягнеться 26-й тур) увага всіх уболівальників світу буде прикута до Німеччини. Звичайно ж, матчі пройдуть при порожніх трибунах, але, головне, що до нас повертається великий футбол.

Якийсь час командам буде необхідно на те, щоб підтягнути форму, адже вимушені канікули вийшли вже дуже довгими. Але, тренуватися команди почали ще на початку квітня, так що основні фізичні кондиції футболісти повинні були встигнути набрати.

Головною подією туру стане «рурське дербі», одне з найцікавіших протистоянь чемпіонату Німеччини. В останні роки ці матчі складаються невдало для дортмундської «Боруссії», команда виграла лише один раз у восьми попередніх зустрічах. Втім, і на рахунку «Шальке» лише дві перемоги за цей період. Ще п'ять разів команди зіграли внічию. Проте, зараз шанси на стороні «Боруссії», навіть за відсутності магії фанатів «Сигнал Ідуна Парк». Дортмундцям аналітики Parimatch дають 64% на перемогу проти 15% у «Шальке» (21% залишається на нічию). У цьому сезоні «джмелі» ведуть боротьбу за чемпіонство (зараз посідають 2-е місце), тоді як «гірники» лише намагаються зачепитися за путівку в Лігу Європи.

Зазначимо, що в інших претендентів на срібну салатницю в цьому турі шанси отримати перемогу на думку експертів Parimatch ще вищі: у «Баварії» (йде на 1-му місці) - 78% на перемогу над «Уніон Берлін», у «Лейпцига» (3 місце в таблиці) - 71% на успіх в матчі з «Фрайбургом».

Вже скоро відновляться й інші чемпіонати, але цей вікенд - беззастережна монополія Бундесліги. Усі прогнози на результати тижня можна переглянути тут.

Фото з відкритих джерел