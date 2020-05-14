45 років тому київське "Динамо" вперше виграло єврокубковий трофей

14 травня 1975 року на полі стадіону "Санкт-Якоб" у Базелі (Швейцарія) футболісти київського "Динамо" вперше в історії здобули європейський клубний трофей - Кубок володарів кубків.

У фінальному матчі динамівці під керівництвом Валерія Лобановського перемогли угорський "Ференцварош" - 3:0. Перемогу "біло-синім" принесли голи Володимира Онищенка, який двічі відзначився у першому таймі, і Олега Блохіна після перерви, розповідає пресслужба ФК "Динамо" (Київ).

Тодішній президент УЄФА Артеміо Франкі після фінального поєдинку наголосив: "Давно я не бачив фіналів, де одна з команд настільки переконливо доводила би свою перевагу над суперником. "Динамо" - клуб найвищого міжнародного класу".

На шляху до фіналу "Динамо" змусило зійти з дистанції болгарський ЦСКА (1:0, 1:0), німецький "Айнтрахт" із Франкфурта-на-Майні (3:2, 2:1), турецький "Бурсаспор" (1:0, 2:0) та голландський ПСВ з Ейндховена (3:0, 1:2).

У тому ж 1975-му "Динамо" здобуло ще один трофей - Суперкубок УЄФА, обігравши переможця Кубка чемпіонів німецьку "Баварію" (1:0, 2:0). А через 11 років у Ліоні (Франція) команда Лобановського розгромила іспанський "Атлетико" (3:0) і вдруге тріумфувала у Кубку володарів кубків.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.