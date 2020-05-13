Київській футбольній команді "Динамо" виповнилося 93 роки

13 травня 1927 року вважається датою заснування футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Про це у середу повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"13 травня 1927 року - день реєстрації статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСТ) "Динамо" Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій та спілок Київського округу. Реєстрація Київського ПСО "Динамо", в рамках якого й заснували футбольну команду, підтверджена документами, що знаходяться в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. 1927 рік відображений і в офіційних документах та довідниках ФІФА і УЄФА", - зазначається у повідомленні.

Київські динамівці 16 разів вигравали чемпіонат України, 11 разів - Кубок країни, 8 разів - Суперкубок, 13 разів "Динамо" ставало чемпіоном СРСР і 9 разів - володарем Кубка Союзу.

На європейській арені динамівці столиці України двічі вигравали Кубок володарів кубків і одного разу - Суперкубок УЄФА.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.