Бензема увійшов в топ-5 кращих бомбардирів «Реала»

Французький нападник забив 243 мячі і обійшов Пушкаша.

Нападник «Реала» Карім Бензема став п'ятим в списку найкращих бомбардирів в історії клубу, повідомляє Sport Arena.

За підсумками вчорашнього матчу з «Валенсією» (3:0), в якому француз оформив дубль, він забив 243 голи за «Реал» у всіх змаганнях і обійшов за цим показником Ференца Пушкаша (242 м'ячі). Наступна мета Бензема – форвард «Реала» Сантільяна, на рахунку якого 290 голів.

Кращим бомбардиром в історії «Реала» залишається Кріштіану Роналду - 450 голів. Слідом розташувався Рауль (323 голи).

Всього в нинішньому сезоні Бензема відзначився 21 голом і 9 результативними передачами в 38 матчах у всіх турнірах.

Після розгрому «Валенсії» команда Зінедіна Зідана залишається другою в Ла Лізі і відстає від «Барселони» на два очки.

Фото: EFE