Бензема увійшов в топ-5 кращих бомбардирів «Реала»
Нападник «Реала» Карім Бензема став п'ятим в списку найкращих бомбардирів в історії клубу, повідомляє Sport Arena.
За підсумками вчорашнього матчу з «Валенсією» (3:0), в якому француз оформив дубль, він забив 243 голи за «Реал» у всіх змаганнях і обійшов за цим показником Ференца Пушкаша (242 м'ячі). Наступна мета Бензема – форвард «Реала» Сантільяна, на рахунку якого 290 голів.
Кращим бомбардиром в історії «Реала» залишається Кріштіану Роналду - 450 голів. Слідом розташувався Рауль (323 голи).
Всього в нинішньому сезоні Бензема відзначився 21 голом і 9 результативними передачами в 38 матчах у всіх турнірах.
Після розгрому «Валенсії» команда Зінедіна Зідана залишається другою в Ла Лізі і відстає від «Барселони» на два очки.
Фото: EFE