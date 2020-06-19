Ла Ліга: «Реал» обіграв «Валенсію»

Мадридський клуб знову скоротив відставання від «Барселони» до 2 очок.

В матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» переміг на власному полі «Валенсію» 3:0, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі «Реал» мав помітну перевагу, але м’яч забили гості. Однак, гол Родріго арбітр не зарахував після перегляду відеоповтору. Після перерви мадридці вийшли вперед після голу Бензема. Згодом Асенсіо подвоїв перевагу господарів. А гол Бензема підвів риску у побитті «Валенсії» - 3:0.

Після цієї перемоги «Реал» набрав 62 очки і скоротив відставання від лідера Ла Ліги – «Барселони» до двох очок. До фінішу чемпіонату ще 9 турів.

Фото: Marca