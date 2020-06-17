"Барселона" обіграла "Леганес" в матчі чемпіонату Іспанії з футболу
Укрінформ
Футболісти "Барселони" на "Камп Ноу" з рахунком 2:0 завдали поразки аутсайдеру з передмістя Мадрида "Леганесу" в поєдинку 29-го туру чемпіонату Іспанії серед команд Ла Ліги.
17-річний вінгер гвінейського походження Ансу Фаті відкрив рахунок на 42-й хвилині зустрічі після результативного пасу захисника Фірпо Жуніора, повідомляє Укрінформ.
Капітан каталонців аргентинський форвард Ліонель Мессі подвоїв перевагу на 69-й хвилині, реалізувавши пенальті.
"Барселона" набрала 64 очки і продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Мадридський "Реал", в активі якого на 5 очок менше, 18 червня прийматиме "Валенсію".
Фото: fcbarcelona.com.