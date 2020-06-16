Левандовський випередив Мессі і Роналду в списку претендентів на "Золотий м'яч" - Goal

Форвард німецького футбольного клубу "Баварія" з Мюнхена Роберт Левандовський зайняв перше місце в списку претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal.

Про це повідомляється на офіційному сайті видання.

Видання склало рейтинг десяти головних претендентів на "Золотий м'яч" у 2020 році. Перше місце в списку посів нападник "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовський. Слідом за ним розташувалися Ліонель Мессі з "Барселони" і Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Також в число претендентів нагороди потрапили Кевін Кевін Де Брейне ( "Манчестер Сіті"), Томас Мюллер і Серж Гнабрі (обидва - "Баварія"), Ерлінг Холланд і Джейдон Санчо (обидва - "Боруссія", Дортмунд), а також Неймар і Кілліан Мбаппе (обидва - "Парі Сен-Жермен").

Левандовський виступає в "Баварії" з 2014 року. У нинішньому сезоні форвард провів 39 матчів, в яких відзначився 45 голами і п'ятьма результативними передачами. При цьому на забивання м'яча йому в середньому потрібно лише 76 хвилин.

Фото: fcbayern.com.