Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу у Лізі націй

Жіноча збірна України з волейболу у другому матчі дебютніої Лги націй здобула першу перемогу.

"Синьо-жовті" на тай-брейку взяли гору над суперницями з Німеннини - 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13), передає Укрінформ.

Перший ігровий тиждень жіночої Ліги націй триватиме у канадському Квебеку до 7 червня, де українки також зіграють з командами Японії та Франції.

З 17 по 21 червня збірна України виступатиме в Таїланді. На цьому етапі «синьо-жовті» проведуть матчі проти господарок турніру, а також команд Польщі, Нідерландів і Болгарії.

Завершальний ігровий тиждень пройде з 8 по 12 липня у Гонконзі. Там українські волейболістки зіграють з Італією, Китаєм, Бельгією та Домініканською Республікою.

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Як повідомлялося, на старті Ліги націй-2026 збірна України поступилася срібним призеркам Олімпіади-2024 команди США (0:3).

Фото: en.volleyballworld.com.