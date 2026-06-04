Українка Гнатишин лідирує перед останнім туром ЧЄ-2026 з шахів

15-річна українка Анастасія Гнатишин захопила одноосібне лідерство за тур до завершення чемпіонату Європи з шахів, який відбувається в Батумі (Грузія).

Як інформує Sport.ua, у десятий змагальний день Гнатишин перемогла чорними нідерландку Еліне Роберс, передає Укрінформ.

Анастасія із 8,5 очка в активі випереджає двох переслідувачок на півочка.

Перед передостаннім, десятим туром Гнатишин ділила лідерство з іспанкою Сабріною Вегою, однак та сьогодні зіграла чорними внічию з болгаркою Нурґюл Салімовою.

Саме з Салімовою, яка має 7,5 очка і зберігає шанси на медалі, завтра, 5 червня, зіграє Гнатишин.

Додамо, що в десятому турі чергову партію виграла ще одна українка - чемпіонка Європи-2011 Анна Ушеніна. Вона перемогла білими грузинку Беллу Хотенашвілі, має 7 очок і входить до першої десятки.

Фото: Europechess.org.