Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла Францію на ЧС-2026
Українська команда (Христина Філевич, Анжеліка Ляшко, Міріам Уро-Ніле та Катерини Коваль) покращила шанси на продовження боротьби за вихід до плей-офф світової першості, передає Укрінформ.
Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала Христина Філевич, в активі якої шість очок, вісім підбирань та два реалізовані дальні кидки з п'яти спроб.
Сьогодні наші баскетболісти проведуть на ЧМ поєдинок проти литовок.
Після двох стартових зустрічей команда Віталія Чернія, яка грає у групі D, мала в активі одну перемогу та одну поразку. У першому матчі українки поступилися Канаді (11:14), а згодом здолала Японію (19:18).
Додамо, що команда-переможниця групи напряму вийде до чвертьфіналу, збірні, які посядуть друге та третє місця, зіграють у стикових матчах за вихід до вісімки найкращих.
На фото: Катерина Коваль/fbu.ua.