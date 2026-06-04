Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла Францію на ЧС-2026

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 з рахунком 11:10 вирвала перемогу у команди Франції у ключовому матчі групового етапу чемпіонату світу, що триває у Варшаві.

Українська команда (Христина Філевич, Анжеліка Ляшко, Міріам Уро-Ніле та Катерини Коваль) покращила шанси на продовження боротьби за вихід до плей-офф світової першості, передає Укрінформ.

Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала Христина Філевич, в активі якої шість очок, вісім підбирань та два реалізовані дальні кидки з п'яти спроб.

Сьогодні наші баскетболісти проведуть на ЧМ поєдинок проти литовок.

Після двох стартових зустрічей команда Віталія Чернія, яка грає у групі D, мала в активі одну перемогу та одну поразку. У першому матчі українки поступилися Канаді (11:14), а згодом здолала Японію (19:18).

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Додамо, що команда-переможниця групи напряму вийде до чвертьфіналу, збірні, які посядуть друге та третє місця, зіграють у стикових матчах за вихід до вісімки найкращих.

На фото: Катерина Коваль/fbu.ua.