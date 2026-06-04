Тренер волейболісток України - про дебют у Лізі націй: Будемо додавати

Головний тренер національної жіночої збірної України з волейболу Якуб Глущак прокоментував результат першого матчу в історії комнади в Лізі націй проти США (0:3).

Як повідомляє Суспільне Спорт, після поєдинку Глущак відзначив прогрес нашої збірної у третьому сеті і наголосив, що саме такої гри очікує від своїх підопічних упродовж турніру, передає Укрінформ.

«Думаю, у третьому сеті ми нарешті почали показувати те, що хотіли продемонструвати від самого початку. Стали агресивнішими на подачі - і це було ключем до успіху. Так, ми програли свій перший матч в історії Ліги націй, але сподіваюся, що команда запам'ятає саме третій сет. Він показав, як нам потрібно грати протягом усього турніру, особливо проти таких збірних, як США», - сказав Глущак.

Він також зазначив, що для української команди це лише початок літнього сезону, а нинішній турнір є важливим етапом у побудові гри збірної.

«Для нас це початок літнього сезону. Ми закладаємо фундамент команди, шукаємо найкращі варіанти в атаці. Я упевнений, що ми будемо додавати в якості гри від матчу до матчу, і це допоможе нам здобувати перемоги», - підсумував тренер українок.

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Наступний поєдинок українські волейболістки зіграють у четвер, 4 червня, проти збірної Німеччини. Початок - о 23.30 за київським часом.

Фото: facebook.com/fvu.in.ua.