Левченко виграла легкоатлетичний Світовий тур у Фінляндії в стрибках у висоту

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла на турнірі золотого рівня Світового континентального легкоатлетичного туру - Paavo Nurmi Games, що відбувся у фінському Турку.

Як інформує Суспільне Спорт, у Фінляндії Левченко змагалася в секторі із сімома стрибунками у висоту, передає Укрінформ.

Юлія без помилок подолала три стартові висоти, зокрема, 1,87 метра. Натомість планки на 1,91 метра і 1,94 метра Левченко взяла з другої спроби.

Після 1,94 метра у секторі залишилися лише дві спортсменки - Левченко та представниця Ямайки Ламара Дістін. Наступну висоту 1,97 метра українка підкорила з третьої спроби, тоді як її суперниця не змогла впоратися з цією планкою.

Після забезпечення перемоги Юлія замовила висоту 2,00 метра, однак дві її спроби виявилися невдалими. Третю спробу українка перенесла на 2,03 метра - висоту, яка могла стати новим особистим рекордом. Проте підкорити планку українці не вдалося.

Таким чином результату 1,97 метра вистачило Левченко для перемоги на престижному турнірі Вище вона стрибала лише двічі від початку року (на 1,99 метра).

Додамо, що для Левченко це був другий міжнародний старт за кілька днів після етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко)і, де вона посіла четверте місце з результатом 1.91 метра

Зазначимо, у літньому сезоні-2026 Левченко здобула свою другу перемогу - перед цим українка тріумфувала на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені стрибком на 1,99 метра, де срібною призеркою стала олімпійська призерка українка Ірина Геращенко.

На фото: Юлія Левченко/ФЛАУ.