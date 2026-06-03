Відомий склад футбольної збірної України U17 на матчі відбору Євро
Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, наша команда у другому кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2026 наша команда в албанському місті Дурес проведе поєдинки проти Латвії (6 червня) та Албанії (9 червня), передає Укрінформ.
Склад юнацької футбольної збірної України (U17):
воротарі - Олександр Степанов («Шахтар», Донецьк), Ігнат Спода («Полісся», Житомир), Денис Столяренко («Легія», Варшава, Польща);
захисники - Єгор Оніщук, Ярослав Бицик (обидва - «Шахтар», Донецьк), Тимофій Парінов («Динамо», Київ), Богдан Левицький («Рух», Львів), Артем Демчук («Маккабі», Хайфа, Ізраїль), Данило Приходько («Полісся», Житомир);
Півзахисники: Всеволод Лінніков («Штутгарт», НІмеччина), Євгеній Волошко, Арсеній Сафонов (обидва - «Шахтар», Донецьк), Адам Гурам («Гайдук», Спліт, Хорватія), Ярослав Кожушко («Славія», Прага, Чехія), Данило Удовиченко (ЛНЗ, Черкаси), Євгеній Горбатов («Олександрія»), Нікола Каппеллато («Аталанта», Бергамо, Італія), Ярослав Буравцов («Динамо», Київ);
нападники - Олег Дзюринець («Рух», Львів), Максим Угрік («Рух», Львів), Данило Пилипчук («Легія», Варшава, Польща).
Резерв:
захисники - Маркіян Панчишин («Карпати», Львів), Захар Оніщук («Болонья», Італія);
півзахисники - Олександр Гоч (обидва - «Рух», Львів), Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг).
Фото: facebook.com/uafukraine.