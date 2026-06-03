Віталій Сачко переміг у першому колі змагань ATP у Чехії

Перша «ракетка» України Віталій Сачко вийшов до другого раунду змагань ATP Challenger у чеському місті Простейов із призовим фондом $160,680.

Наш тенісист (№210 ATP) обіграв господаря корту Яна Кумстата (679) - 5:7, 6:0, 6:3, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 години 10 хвилин.

У наступному колі Сачко зіграє проти другого сіяного, 66-ї «ракетки» світу чеха Віта Копржіви, якому програв усі чотири очні поєдинки, останній з них - 2023 року.

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Змагання Unicredit Czech Open триватимуть до 7 червня.

Фото: Арата Ямаока TENNIS Club/ФТУ.