Збірна України перемогла Японію на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2026 з баскетболу 3х3 у Варшаві (Польща).

У другому матчі "синьо-жовті" завдали поразки команді Японії - 19:18, передає Укрінформ.

Наступні поєдинки у групі D українки проведуть 4 червня проти Франції та Литви.

Як повідомлялося, у стартовому матчі збірна України поступилася Канаді (11:14).

Для жіночої збірної України це другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, ЧС-2026 з баскетболу 3х3 триватиме до 7 червня.

Фото: fbu.ua.