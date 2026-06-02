Українські легкоатлети здобули «золото» та «бронзу» на змаганнях у Празі

У столиці Чехії Празі пройшли змагання бронзової серії Континентального туру Josef Odlozil Memorial 2026, на яких виступили п’ятеро українців.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

У секторі для стрибків з жердиною точилася напружена боротьба за перемогу між українцем Олександром Онуфрієвим та американцем Гантером Гарретсоном. Обидва завершили змагання з результатом 5,50 м, але за спробами перше місце лишилося за Онуфрієвим.

Натомість у змаганнях жінок Марина Килипко за спробами поступилася чешці Аполені Свабіковій та француженці Береніс Пьоті, які стали третіми, і посіла п’яте місце (4.21 м).

Українець Артур Фельфнер упродовж змагань двічі метав спис за 80 метрів. Найкращою зі спроб була третя (80,27 м), і саме вона забезпечила нашрму метальнику третє місце. Першим був Доу Сміт (ПАР) - 83,09 метра, другим став Мартін Конечний (Чехія) - 81,12 м.

Нашому Владиславу Мазуру не вистачило лише двох сантиметрів, щоб також увійти до призової трійки у стрибках у довжину. 7,64 - четверте місце.

Ірина Безсмертна з результатом 1,75 м посіла шосте місце у стрибках у висоту.

