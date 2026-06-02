Стартував всеукраїнський фінал проєкту «Пліч-о-пліч»

Розпочвся фінальний етап наймасштабніших змагань країни «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні та студентські ліги» сезону-2025/2026.

Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту, всеукраїнські фінали змагань стартують одразу як у шкільних, так і студентських лігах.

У боротьбу за звання абсолютних чемпіонів третього сезону Всеукраїнських шкільних ліг вступають найкращі команди з 24-х регіонів України та міста Києва. Вони визначать чемпіонів у 12-ти видах спорту: баскетбол, баскетбол 3х3, кросовий біатлон, волейбол, гандбол, легка атлетика, регбі-5, спортивне орієнтування, настільний теніс, масовий футбол, черліденг та шахи.

Фінальні змагання відбуватимуться впродовж місяця в різних містах України: Буча, Київ, Коростишів, Львів, Рівне, Ужгород та Черкаси.

Загалом у всеукраїнському етапі шкільних ліг змагатиметься 646 команд і майже 10 тисяч школярів. Вперше в історії проєкту на рівні з учнями 5–11 класів на старт вийдуть і учні молодшої школи (1-4 класи).

Переможці і призери проєкту, а також дві найкращі івент-команди, отримають омріяний приз - путівку до спортивного оздоровчого табору «Пліч-о-пліч».

Стартували також фінальні змагання першого сезону «Пліч-о-пліч всеукраїнські студентські ліги». Першими у боротьбу вступають черлідерки: понад 50 команд з усієї України змагатимуться за звання найкращої. Переможців у лігах із футзалу, баскетболу та волейболу визначатимуть з 6-го по 19 липня.

«Разом із вами ми довели всім, що кожен школяр чи студент, незалежно від віку, може бути дотичним до великого спорту. Кожен може писати сучасну історію перемог в нашій країні, бути причетним до формування здорової та свідомої нації. Бажаю незабутніх вражень, гідних суперників та яскравих тріумфальних поєдинків всім учасникам! Пліч-о-пліч - разом переможемо!» - зазначив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Проєкт реалізується за ініціативи Президента України Володимира Зеленського ДУ «Агенція масового спорту України» за підтримки Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства освіти і науки України.

