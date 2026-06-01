Українські дзюдоїсти виступлять на європейському турнірі в Естонії

У Таллінніі (Естонія) 6 червня розпочнеться черговий у сезоні міжнародний турнір із дзюдо - Tallinn European Open 2026.

Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF), на змагання вже заявилися понад 250 спортсменів із 33-х країн, передає Укрінформ.

Україну представлятимуть 32 учасники - 25 чоловіків та 7 жінок.

Турнір в естонській столиці завершиться 7 червня.

Читайте також: Україна отримала 38 квот для участі в Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі

Зазначимо, що у червні також пройдуть чергові етапи серій Grand Slam (Улан-Батор, Монголія) та Grand Prix (Ціндао, Китай).