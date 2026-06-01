Усик зміг перемогти, і це головне – Віталій Кличко

Свою оцінку бою Олександра Усика з нідерландцем Ріко Верховеном дав легендарний український боксер і мер Києва Віталій Кличко.

Під час боксерського турніру Кубок Києва чемпіон світу серед професіоналів у суперважкій вазі Кличко поділився з Укрінформом своїми враженнями від цього поєдинку.

«Бій був непростий, напружений. І суперник у Сашка досить складний. Не все складалось так, як хотілося б, - сказав Кличко. - Чому? На мою особисту думку, в українського боксера робота на ногах була недостатньою. І це трохи дивує, оскільки рух ніг, динаміка завжди були «коронкою» Усика. Можливо, що причина - у зайвій вазі. Проте, він молодець. Устояв і переміг. Хоча змусив усіх понервувати. Але головне - результат. Перемога».

Як повідомлялося, 24 травня Олександр Усик, перемігши Ріко Верховена, захистив чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC). Наприкінці 11-го раунду українець відправив нідерландця в нокдаун. Верховен зумів піднятися до закінчення відліку, але рефері вже зупинив бій.

Наступний поєдинок Усик планує провести проти німецького боксера Агіта Кабаєла. Бій може відбутися восени в Німеччині або взимку в Саудівський Аравії.

