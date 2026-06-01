Кубок Києва відкрив багато зірок світового боксу - Віталій Кличко

Традиційний боксерський турнір Кубок Києва має велике значення не лише для столиці, а й для України.

Про це повідомив Укрінформу мер Києва, чемпіон світу з професіонального боксу в суперважкий вазі Віталій Кличко.

«Кубок Києва з боксу, напевно, є одним із найстаріших спортивних турнірів в країні. Я пишаюся тим, що тридцять років тому брав у ньому участь і став переможцем, - сказав уславлений атлет. - Мій брат Володимир теж виходив на ринг цього турніру, який став початком шляху до найвищих вершин світового спорту для багатьох вітчизняних боксерів з різних куточків України».

«Дуже радий, що і в наші складні часи турніру приділяють багато уваги, він залишається дуже популярним, - зазначив Кличко. - Нині збори з Кубка йдуть на підтримку Збройних сил України. На змагання ми запрошуємо військовослужбовців. Сьогодні українці демонструють усьому світу свій загартований характер, силу духу. А для боксу - це головне. Якщо є сила духу - буде перемога. Робимо все, щоб зацікавити спортом якомога більше дітей, підлітків».

Продовжуючи тему залучення молоді до спорту, мер столиці додав: «У місті вже зробили багато спортивних майданчиків, де мають можливість безплатно тренуватися діти, дорослі і люди похилого віку. Зупинятися на збираємося. Плануємо продовжувати реконструкцію парків, скверів, будувати нові фізкультурні локації, щоб спорт був, по-справжньому, масовим. Здоров’я нації - це найважливіше. Київ, на мою думку, це місто, де спорт - скрізь. Про це свідчать численні спортивні турніри, що проводять у столиці. У тому числі, Кубок Києва з боксу».

Цьогорічний Кубок Києва з боксу на призи братів Кличків проводився у столичному клубі Stereo Plazza. У змаганнях брали участь спортсмени та спортсменки з різних міст і областей України.

Фото: kyivcity.gov.ua.